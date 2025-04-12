Зрители приняли боевик «Под огнём» Алекса Гарленда лучше «Падения империи»

11 апреля состоялась премьера ремейка боевика «Под огнём» Алекса Гарленда. Увидеть ленту и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Зрители, как и рецензенты, остались в восторге от картины. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм получил от посетителей кинозалов рейтинг A- — это лучше предыдущей работы Гарленда «Падение Империи» (B-). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Сюжет боевика рассказывает о команде «Морских котиков», выполняющей миссию в Ираке середины 2000-х годов, когда их задание оборачивается катастрофой, и теперь они вынуждены бороться за выживание. Протагонистом выступит Рэй Мендоза, который прослужил более 16 лет в составе элитного подразделения и был награждён Серебряной звездой.