Шутер Marathon от авторов Destiny в духе «Таркова» выйдет 23 сентября

Студия Bungie представила Marathon — свою следующую большую игру. Проект поступит в продажу 23 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой и субтитрами. В российском Steam тайтл уже можно добавить в список желаемого.

Анонсирующий трейлер Marathon

Видео доступно на YouTube-канале Marathon. Права на видео принадлежат Bungie.

Первый геймплей Marathon

Видео доступно на YouTube-канале Marathon. Права на видео принадлежат Bungie.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства.

В своей основе Marathon напоминает российскую игру Escape from Tarkov, где пользователи отправляются на отдельные вылазки в поисках припасов, после чего они должны вернуться обратно в убежище, оставшись в живых. На враждебной территории геймеров ждут как другие игроки, так и опасные ИИ-противники, а отправиться на вылазку можно в том числе с друзьями в одной команде.