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«Я находился будто во сне»: Финн Вулфхард — о пятом сезоне «Очень странных дел»

«Я находился будто во сне»: Финн Вулфхард — о пятом сезоне «Очень странных дел»
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Звезда сериала «Очень странные дела» Финн Вулфхард пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора зашла речь о финальном пятом сезоне шоу.

По словам актёра, после завершения съёмок он не мог в это поверить, поскольку провёл на съёмочной площадке проекта половину жизни.

Я был очень счастлив концовке, но не знаю, был ли я полностью удовлетворён. Одновременно я испытывал смущение и печаль, но в то же время был очень счастлив… Я чувствовал себя так, будто нахожусь во сне или что-то в этом роде. Ничто из этого не казалось реальным… Я просто не мог в это поверить… Это было похоже на эмоциональное похмелье.

Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» велись на протяжении почти целого года. Они стартовали после новогодних праздников в начале 2024 года и продлились вплоть до середины декабря.

Ожидается, что премьера пятого сезона состоится в октябре. Точная дата пока не раскрывается.

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