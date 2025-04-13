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На сеансе «Minecraft в кино» зрителю стало плохо во время мемной сцены

На сеансе «Minecraft в кино» зрителю стало плохо во время мемной сцены
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В Сети активно тиражируется видео с сеанса фильма «Minecraft в кино». На нём бригада скорой помощи осматривает одного из зрителей, а затем уносит его на носилках из зала.

Посетителю сеанса стало плохо прямо во время мемной сцены с куриным наездником. Детали инцидента пока не раскрываются.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Режиссёром экранизации культовой игры выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»).

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