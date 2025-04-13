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В России вышла книга «Нужно больше золота» про историю студии Blizzard

В России вышла книга «Нужно больше золота» про историю студии Blizzard
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В России стартовали продажи новой книга журналиста Джейсона Шрайера про историю Blizzard. Работа получила локализованное название «Нужно больше золота. Взлёт, падение и будущее Blizzard Entertainment». Издателем книги в стране выступила компания «Бомбора».

Фото: «Бомбора»

Синопсис книги

Когда-то для фанатов видеоигр название Blizzard Entertainment было синонимом совершенства. Знаменитая компания, создавшая такие культовые серии, как Warcraft, StarCraft и Diablo, славилась тем, что ставила игры выше всего остального. Но когда Blizzard в 2013 году отменила проект Titan, это дало Бобби Котику, директору материнской компании Activision, повод начать подавлять автономию Blizzard.

Стоимость книги составляет 1100 рублей. Приобрести её можно в нескольких интернет-магазинах и на маркетплейсе. Больше информации по ссылке.

«Нужно больше золота» стала уже третьей книгой Джейсона Шрайера. До этого журналист выпустил «Кровь, пот и пиксели» и «Нажми Reset».

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