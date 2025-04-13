Team Spirit в борьбе за трофей — расписание финального дня ESL One Raleigh 2025 по Dota 2

Сегодня, 13 апреля, в США завершится престижный LAN-чемпионат ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. Среди трёх претендентов на титул — сразу две команды из России.

Сначала в нижней сетке сразятся отечественная PARIVISION и европейский ростер Tundra Esports, а после победитель сыграет в гранд-финале с Team Spirit. Матч за трофей пройдёт в формате best-of-5 (до трёх побед).

Расписание матчей ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 на 13 апреля:

19:00. Финал нижней сетки, Tundra Esports (Европа) — PARIVISION (Россия) ;

; 23:00. Гранд-финал, Team Spirit (Россия) — победитель финала нижней сетки.

Прямую трансляцию матчей можно бесплатно посмотреть на Okko, а также в эфире студии Paragon на YouTube и Twitch.