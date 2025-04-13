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Опубликован первый постер «Торнадо» — самурайского вестерна автора «Строго на запад»

Опубликован первый постер «Торнадо» — самурайского вестерна автора «Строго на запад»
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Опубликован первый постер «Торнадо» — самурайского вестерна Джона Маклина («Строго на запад»). На нём оказалась изображена главная героиня, воинственно держащая в руке катану.

Действия картины разворачиваются в 1790 году в Шотландии. Бродячий кукольный театр самураев встречает группу безжалостных преступников. Девушка Юна использует свои навыки, чтобы отомстить банде за убийство своего отца.

В актёрский состав вошли Мицуки Кимура («Прикосновение»), Тим Рот («Роб Рой»), Дуглас Расселл («Бэтмен»), Джек Лауден, Рори Макканн, Такэхиро Хира и другие.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 29 мая.

Первый постер

Фото: Tea Shop Productions

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