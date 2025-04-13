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Counter-Strike 2 установила новый рекорд онлайна — 1,86 млн человек в Steam

Counter-Strike 2 установила новый рекорд онлайна — 1,86 млн человек в Steam
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12 апреля Counter-Strike 2 установила новый рекорд популярности в Steam. В сетевой шутер одновременно играли сразу 1 862 531 человек — это лучший результат в истории проекта.

Фото: SteamDB

Прошлый лучший результат был установлен в марте — тогда в игре находились 1,824 млн человек. Судя по всему, рост аудитории связан с увеличением популярности шутера.

По уровню пикового онлайна в истории платформы Counter-Strike 2 продолжает удерживать четвёртое место, уступая лишь Palworld (2,1 млн человек), Black Myth: Wukong (2,4 млн человек) и PUBG: Battlegrounds (3,2 млн человек).

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