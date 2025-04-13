Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. Гранд Финал. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Глупое веселье»: зумеры — о фильме «Minecraft в кино»

«Глупое веселье»: зумеры — о фильме «Minecraft в кино»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания Variety опросили трёх зумеров, чтобы узнать мнение молодёжи о фильме «Minecraft в кино». Напомним, многие критики разгромили ленту, однако рядовые зрители отзываются об экранизации крайне положительно.

По словам респондентов, «Minecraft в кино» — это классический глупый фильм, где всё происходят сугубо ради весёлых моментов.

Каждая реплика героев Джека Блэка и Джейсона Момоа произносится с такой бравадой, что вы не можете не смеяться над всем, что они говорят.

Опрошенные заявили, что фильм воспринимается так, будто паразитирует на известной франшизе и снят только ради денег.

Из-за этого лента обладает типичными для подобного рода проектов проблемами: хаотичный сюжет, шаблонные экшен-сцены и незапоминающиеся герои.

По мнению зумеров, назвать экранизацию однозначно хорошей или плохой нельзя. Фильм находится где-то посередине и запоминается не самой историей, а мемными моментами.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

В кинотеатрах России также стартовали показы «Minecraft в кино».

Материалы по теме
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android