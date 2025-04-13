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Сборы комедии «Батя 2. Дед» превысили 1 млрд рублей

Сборы комедии «Батя 2. Дед» превысили 1 млрд рублей
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13 апреля сборы фильма «Батя 2. Дед» преодолели отметку в 1 млрд рублей. Это произошло на десятые сутки проката — премьера состоялась 3-го числа. Комедия продолжает удерживать первое место в чартах, опережая «Пальму 2», «Ждуна» и «Мастера».

Фото: «Фонд Кино»

События второй части комедийной серии разворачиваются в двух временных линиях: 1940-х и 1990-х годах. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что ребёнок сбежал из дома.

Обеспокоенные родители отправляются на его поиски и узнают, что мальчик сбежал в деревню к отцу Макса – Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоём, свою первую любовь и друзей детства. Параллельно в фильме также рассказывается история знакомства и любви Деда и его будущей жены.

К своим ролям вернулись Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Учитель («Летучий корабль»).

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