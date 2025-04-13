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Про фильм «2001: Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика снимут документалку

Про фильм «2001: Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика снимут документалку
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Как сообщают журналисты издания Deadline, про легендарный фильм «2001: Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика снимут документалку. Отмечается, что будущая картина получит название «Монолит».

Создание документальной ленты ведётся в партнёрстве с наследниками и киноархивом Стэнли Кубрика. Режиссёром фильма выступит Стивен Райли, снявший «Послушай меня, Марлон». Продюсером проекта выступит Леонардо Ди Каприо.

Оригинальная лента 1968 года рассказывает о серии встреч людей с таинственными чёрными монолитами, воздействующими на ход человеческой эволюции. Первая состоялась на заре истории. Второй раз люди находят монолит на Луне в эпоху освоения человеком околоземного пространства. Монолит испускает мощное излучение в сторону Юпитера, и тогда было решено отправить туда экспедицию.

Сроки и дата премьеры «Монолита» пока не раскрываются.

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