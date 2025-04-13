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Самый популярный блогер MrBeast помог тысячам детей из Африки

Самый популярный блогер MrBeast помог тысячам детей из Африки
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Самый популярный блогер MrBeast опубликовал на своём YouTube-канале новый ролик. В нём он помог детям из Кении и Ганы.

Видео доступно на YouTube-канале MrBeast. Права на видео принадлежат MrBeast.

MrBeast запустил программы питания в нескольких школах, чтобы учащиеся получали завтраки и обеды. Ещё блогер обновил в учебных заведениях парты, построил кухню, возвёл теплицу, выкопал резервуар с водой, а также подарил фермерам трактор и грузовик для развозки еды.

Ко всему прочему MrBeast объявил о создании системы мониторинга, которая призвана избавить подростков от незаконного детского труда. Благодаря этой программе дети смогут полноценно ходить в школу, а не растрачивать своё время на работу на фермах.

Также MrBeast поставил амбициозную цель победить голод в США. Для этого он купил грузовик и выписал чек организации, которая обеспечивает нуждающихся в стране едой.

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