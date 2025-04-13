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Сборы фильма «Minecraft в кино» превысили $ 550 млн в мировом прокате

Как сообщают журналисты издания Variety, сборы фильма «Minecraft в кино» превысили $ 550 млн в мировом прокате. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 4-го числа.

Напомним, бюджет экранизации составил $ 150 млн. Наверняка картина уже полностью окупилась и приносит прибыль своим авторам. Подобная цифра позволила ленте стать вторым самым кассовым проектом 2025 года — впереди только «Нэчжа 2» с результатом в $ 2,09 млрд.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

В кинотеатрах России также стартовали показы «Minecraft в кино».