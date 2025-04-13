Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. Гранд Финал. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Minecraft в кино» превысили $ 550 млн в мировом прокате

Сборы фильма «Minecraft в кино» превысили $ 550 млн в мировом прокате
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Variety, сборы фильма «Minecraft в кино» превысили $ 550 млн в мировом прокате. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 4-го числа.

Напомним, бюджет экранизации составил $ 150 млн. Наверняка картина уже полностью окупилась и приносит прибыль своим авторам. Подобная цифра позволила ленте стать вторым самым кассовым проектом 2025 года — впереди только «Нэчжа 2» с результатом в $ 2,09 млрд.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

В кинотеатрах России также стартовали показы «Minecraft в кино».

Материалы по теме
«Глупое веселье»: зумеры — о фильме «Minecraft в кино»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android