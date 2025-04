Стартовал второй сезон сериала The Last of Us

Сегодня стартовал второй сезон сериала The Last of Us, события которого, как и в случае с играми, разворачиваются после первой части.

Второй сезон сериала The Last of Us основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне, на который шоу уже продлили.

Вторая серия станет доступна 21 апреля, а третий эпизод выйдет 28 числа. Финальную седьмую серию можно будет увидеть 26 мая.

К главным ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби, Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.