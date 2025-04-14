Фильм «Батя 2. Дед» второй раз подряд возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм «Батя 2. Дед» уже дважды возглавляет кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные лента собрала 349 млн рублей.

Если брать неофициальный прокат, то на второе место поднялся фильм «Minecraft в кино»: сборы картины составили 46,5 млн рублей. А вот третья строчка досталась боевику «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом — картине покорились 36,4 млн рублей.

Премьера фильма «Всё, что тебя касается» заняла четвёртое место, заработав 32,9 млн рублей, а пятёрку лидеров замыкает лента «Пальма 2», собравшая в прокате 32 млн рублей.

События второй части «Бати» разворачиваются в двух временных линиях: 1940-х и 1990-х годах. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что ребёнок сбежал из дома.