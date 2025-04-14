В работу запущены новые кнопочные телефоны Nokia

По данным издания GizmoChina, HMD Global готовится к выпуску последней ностальгической серии кнопочных телефонов Nokia. Это планируют реализовать до истечения срока действия лицензионного соглашения с финским брендом электроники в 2026 году.

Несколько переизданных кнопочных телефонов планируют выпустить до конца 2025 года, но когда именно, не уточняется. Предстоящая линейка – это возвращение к началу 2000-х с названиями кнопочных телефонов вроде Nokia 3510 4G, Nokia 150 Music и Nokia 8310 4G.

Раздел Nokia и HMD начался в 2025 году. HMD уже перестала выпускать смартфоны под брендом Nokia и сосредоточилась на создании собственной идентичности, продвигая новые устройства под своим брендом.