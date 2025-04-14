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Альтрон появится в Marvel Rivals 30 мая — он будет героем поддержки

Альтрон появится в Marvel Rivals 30 мая — он будет героем поддержки
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На днях в Marvel Rivals стартовал второй сезон, с которым добавили Эмму Фрост, новый боевой пропуск, новые задания с наградами и прочее. Авторы объявили, что 30 мая в игре начнётся межсезонье.

С промежуточным фрагментом между вторым и третьим сезоном в соревновательном экшене появится Альтрон, известный фанатам Marvel и зрителям, которые смотрели «Мстителей: Эру Альтрона». Злодей выступит персонажем поддержки.

Marvel Rivals представляет собой мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль различных персонажей в различных классах: есть танки, атакующие и поддержка. Игра доступна бесплатно на PS5, Xbox Series и ПК.

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