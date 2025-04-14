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Появились красочные международные постеры фильма «Громовержцы»

Появились красочные международные постеры фильма «Громовержцы»
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Marvel Studios продолжает разгонять рекламную машину фильма «Громовержцы». Компания опубликовала парочку ярких и красочных международных постеров ленты, на которых можно увидеть главных героев.

Фото: Disney

Фото: Disney

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи.

Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.

Премьера ленты состоится 2 мая. До России картина доберётся примерно в середине месяца.

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