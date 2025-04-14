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Режиссёр «Слова пацана» Жора Крыжовников может снять фильм «Ёлки 12»

Режиссёр «Слова пацана» Жора Крыжовников может снять фильм «Ёлки 12»
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Издание ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что режиссёром российской комедии «Ёлки 12» может стать Жора Крыжовников, получивший известность по сериалу «Слово пацана».

Дополнительной информации об актёрском составе или сюжетных деталях 12-й части франшизы нет. Известно лишь, что в этот раз лента объединит четыре предпраздничных истории из разных уголков страны.

«Ёлки 12» начнут показывать в российских кинотеатрах с 18 декабря.

Последний на данный момент фильм «Ёлки 11» вышел в конце прошлого года и заработал более 1 млрд рублей в прокате. Среди прочих, в съёмках приняли участие Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев и турецкий актёр Бурак Озчивит.

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