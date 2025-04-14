Эксперт рассказал, как обезопасить себя и свои данные от мошенников

Cтарший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рассказал «Известиям» о том, как можно обезопасить свои данные.

Первый совет, который дал Лопатин, оказался банальным, но действенным: Борис отметил, что регулярная очистка устройств от ненужных данных, таких как история просмотров, корзина, файлы cookie, неиспользуемые приложения, старые электронные письма и загруженные документы, помогает ускорить работу и снизить вероятность мошенничества.

Ещё одной угрозой данным стали слабые пароли, которые придумывают пользователи. Из-за простоты их взлома у людей теряются личные данные из-за действий злоумышленников. Кроме того, по мнению эксперта, не помешает и разумная осторожность при публикации контента в социальных сетях. Одна необдуманная фотография документа или отметка геолокации может стать для злоумышленника ключом к частной жизни пользователя.

Вдобавок к прочему эксперт рекомендовал не игнорировать уведомления о наличии обновлений и своевременно загружать их, поскольку каждое обновление помогает устранить критические уязвимости смартфонов и других устройств.