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Мультфильм Нэчжа 2: дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, о чём сюжет

Китайский хит «Нэчжа 2» выйдет в кинотеатрах России 29 мая
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Кинокомпании «Атмосфера кино», Arna Media и «Каскад Фильм» объявили о выпуске мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» в России. Самый кассовый китайский анимационный проект можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 29 мая.

Таким образом, лента доберётся до России спустя четыре месяца после выхода в Китае. За этот срок картина собрала в прокате около $ 2,15 млрд и стала самым кассовым мультфильмом в истории. Сейчас проект занимает пятое место в списке самых кассовых фильмов, уступая лишь «Титанику», двум «Аватарам» и «Мстителям: Финал».

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.

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