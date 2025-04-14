Sony повысила цены на консоль PS5 в Европе, Австралии и Новой Зеландии

Японская компания Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5. Консоль подорожает в странах Европы, а также Австралии и Новой Зеландии — изменения затронут как базовую версию, так и устройство без дисковода.

В корпорации заявили, что были вынуждены пойти на такой шаг из-за сложной экономической ситуации в мире, высокой инфляции и колебаний курсов валют. Так, рекомендуемая цена базовой PS5 в Европе теперь составляет € 499 (было € 449), в Австралии — 829 австралийских долларов (было 799), в Новой Зеландии — 949 новозеландских долларов (было 899).

При этом в Sony также объявили о понижении цен на дисководы, которые продаются отдельно в связи с выходом PS5 Slim. Ранее компания также подняла стоимость подписки PS Plus в более чем 20 регионах — в список вошли в основном страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии.