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Sony повысила цены на консоль PS5 в Европе, Австралии и Новой Зеландии

Sony повысила цены на консоль PS5 в Европе, Австралии и Новой Зеландии
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Японская компания Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5. Консоль подорожает в странах Европы, а также Австралии и Новой Зеландии — изменения затронут как базовую версию, так и устройство без дисковода.

В корпорации заявили, что были вынуждены пойти на такой шаг из-за сложной экономической ситуации в мире, высокой инфляции и колебаний курсов валют. Так, рекомендуемая цена базовой PS5 в Европе теперь составляет € 499 (было € 449), в Австралии — 829 австралийских долларов (было 799), в Новой Зеландии — 949 новозеландских долларов (было 899).

При этом в Sony также объявили о понижении цен на дисководы, которые продаются отдельно в связи с выходом PS5 Slim. Ранее компания также подняла стоимость подписки PS Plus в более чем 20 регионах — в список вошли в основном страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

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