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Стартовали съёмки второго сезона детектива «Ронин» от ТВ-3

Стартовали съёмки второго сезона детектива «Ронин» от ТВ-3
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Кинокомпания «Триикс Медиа» объявила о старте производства второго сезона сериала «Ронин». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего премьера продолжения состоится на телеканале ТВ-3.

Шоу продолжит историю бывшего сотрудника спецназа СОБР Ивана Доронина, который вместе с детьми живёт в Санкт-Петербурге. В какой-то момент они начинают скучать по дому в Медвежьем, где героя ждёт его возлюбленная Алёна, с которой они постоянно на связи. Мужчина решает вернуться в родную деревню и устроиться почтальоном, параллельно помогая участковому капитану Валерию Самсонову с раскрытием преступлений.

К главным ролям в сериале вернутся Дмитрий Паламарчук и Любовь Баханкова. В проекте также снимутся Александр Дьяконов и другие актёры.

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