Звезда «Дома дракона» Эмма Д’Арси сыграет с Томом Крузом в фильме от режиссёра «Выжившего»

Как сообщает издание Deadline, британская актриса Эмма Д’Арси пополнила каст нового фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Звезда «Дома дракона» исполнит одну из ролей в новой картине режиссёра «Выжившего», девушка уже подтвердила информацию СМИ. Съёмки ленты начнутся уже осенью.

Вместе с Д'Арси в ленте также снимутся Том Круз («Миссия невыполнима»), Джесси Племонс («Падение империи»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Джон Гудман («Артист») и Софи Уайлд («Мальчик поглощает Вселенную»). Фильм расскажет о самом могущественном человеке в мире, который пытается доказать, что он спаситель человечества, прежде чем развязанная им катастрофа уничтожит всё живое вокруг.

Будущая лента станет большим возвращением Алехандро Гонсалеса Иньярриту в Голливуд — в последний раз мексиканский постановщик работал над «Выжившим» с Леонардо Ди Каприо. Лента вышла в 2015 году и получила положительные отзывы, принеся награды за Лучший фильм, Лучшего актёра и Лучшую работу оператора.