Стартовали съёмки комедии «Старый новый бывший» про жизнь известной певицы

Кинокомпании Kionfilm и Kulik Production объявили о старте съёмок фильма «Старый новый бывший». Производство продлится несколько месяцев, а премьера ленты состоится до конца 2025 года.

Комедия расскажет историю Кати, которая уехала из подмосковного Пущина, чтобы стать звездой эстрады, попутно оставив там своего возлюбленного. Теперь она – известная певица, ведущая яркую, но пустую жизнь, вместе с нелюбимым и не любящим её продюсером. Однажды Катя попадает в другую реальность, в которой у неё есть муж, доктор районной поликлиники, двое маленьких детей и выбор: обрести потерянную когда-то человечность в простоте семейных отношений или остаться одинокой пустышкой, в мире, где никто не подарит ей искреннего тепла и любви.

Главные роли в ленте сыграют Елизавета Базыкина («Комбинация»), Юлия Тополицкая («Поехавшая»), Роман Евдокимов («Огниво»), Роман Маякин («Триггер»), Павел Майков («Мажор в Сочи») и другие актёры. Режиссёром фильма выступит Александра Лупашко («Танцуй, Селёдка!»).