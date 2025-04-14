Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки комедии «Старый новый бывший» про жизнь известной певицы

Стартовали съёмки комедии «Старый новый бывший» про жизнь известной певицы
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпании Kionfilm и Kulik Production объявили о старте съёмок фильма «Старый новый бывший». Производство продлится несколько месяцев, а премьера ленты состоится до конца 2025 года.

Комедия расскажет историю Кати, которая уехала из подмосковного Пущина, чтобы стать звездой эстрады, попутно оставив там своего возлюбленного. Теперь она – известная певица, ведущая яркую, но пустую жизнь, вместе с нелюбимым и не любящим её продюсером. Однажды Катя попадает в другую реальность, в которой у неё есть муж, доктор районной поликлиники, двое маленьких детей и выбор: обрести потерянную когда-то человечность в простоте семейных отношений или остаться одинокой пустышкой, в мире, где никто не подарит ей искреннего тепла и любви.

Главные роли в ленте сыграют Елизавета Базыкина («Комбинация»), Юлия Тополицкая («Поехавшая»), Роман Евдокимов («Огниво»), Роман Маякин («Триггер»), Павел Майков («Мажор в Сочи») и другие актёры. Режиссёром фильма выступит Александра Лупашко («Танцуй, Селёдка!»).

Материалы по теме
Комедия не только для фанатов «Зверей»: чем удивляет кино «Всё, что тебя касается»
Комедия не только для фанатов «Зверей»: чем удивляет кино «Всё, что тебя касается»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android