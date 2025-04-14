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Стартовал комедийный сериал «Пожить как люди» от ТНТ — вышли два эпизода

Стартовал комедийный сериал «Пожить как люди» от ТНТ — вышли два эпизода
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14 апреля стартовал сериал «Пожить как люди» — новый оригинальный проект телеканала ТНТ. Вышли сразу два эпизода шоу, которые доступны в том числе в онлайн-кинотеатре Premier.

Видео доступно во VK-группе «Трейлеры, анонсы» (2025). Права на видео принадлежат ТНТ.

«Пожить как люди» рассказывает историю молодого человека Степана, который неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых превращается в настоящий хаос, когда в особняк приезжает семья героя — мошенница-сестра, гопник-брат, маникюрша-мать и отец-аферист.

Всего в первый сезон проекта войдёт 17 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00.

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