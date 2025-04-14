Режиссёр фильма «Бордерлендс» объяснил, почему лента провалилась

Летом 2024 года в прокате вышел фильм «Бордерлендс» — экранизация знаменитой серии лутер-шутеров от студии Gearbox. Лента провалилась в прокате, собрав всего $ 33 млн и получив в основном негативные отзывы от критиков и зрителей.

Режиссёр ленты Элай Рот впервые прокомментировал провал фильма. Постановщик обвинил в провале «Бордерлендс» пандемию и её ограничения, которые нанесли ленте непоправимый ущерб. Именно из-за них Роту приходилось координировать все действия во время съёмок через онлайн-звонки, а не прямо на съёмочной площадке.

Я думаю, никто из нас не ожидал, насколько сложным временем окажется период COVID-19. И дело не только в основных съёмках — нам приходилось общаться через интернет с разными командами, и у каждой были свои пандемийные ограничения. Я не мог встретиться с каскадёрами и другими коллегами, потому что все находились в разных локациях и не могли покинуть их. Вы просто не можете снять фильм такого масштаба с помощью звонков в Zoom.

Рот также отметил, что не занимался финальным монтажом картины — вместо этого студия Lionsgate предоставила работу Тиму Миллеру, режиссёру «Дэдпула». В самой компании ранее заявляли, что с лентой пошло не так «всё, что только можно».