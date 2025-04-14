Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки восьмого сезона детектива «Невский»

Стартовали съёмки восьмого сезона детектива «Невский»
Комментарии

Компания «Триикс Медиа» объявила о старте съёмок восьмого сезона сериала «Невский». Производство продлится несколько месяцев, после чего шоу выйдет на телеканале ТНТ.

В продолжении сотрудники ФСБ приблизятся к разгадке тайны Архитектора, но завершить расследование этого дела не получается из-за отсутствия важной информации. В это время в городе происходит несколько жестоких преступлений, но личность убийцы установить не получается, даже несмотря на усилия полицейских и криминальных авторитетов, которые после ухода Алексея Фомина так и не смогли разделить сферы влияния.

Главные роли в шоу исполнят Андрей Гульнев, Сергей Кошонин, Виктория Маслова, Анастасия Забирова и другие актёры. Режиссёром выступит Денис Нейманд («Блонды»).

Материалы по теме
Уже раскрыли главный поворот сюжета: как стартовал второй сезон «Одних из нас»
Уже раскрыли главный поворот сюжета: как стартовал второй сезон «Одних из нас»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android