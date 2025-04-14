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Samsung внезапно отложила апдейт до Android 15 для Galaxy S24, Z Flip 6 и Fold 6

Samsung внезапно отложила апдейт до Android 15 для Galaxy S24, Z Flip 6 и Fold 6
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Компания Samsung остановила выпуск обновления оболочки One UI 7 на Android 15 в смартфонах Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Fold 6. Об этом сообщает портал SamMobile, отслеживающий новости производителя.

Теперь владельцам флагманских гаджетов Samsung придётся подождать ещё некоторое время для обновления на свежую версию операционной системы. В компании не комментировали задержки, однако авторитетный инсайдер Ice Universe связывает происходящее с некой ошибкой разблокировки, с которой столкнулись корейские смартфоны Galaxy S24.

Интересно, что Samsung уже тестирует прошивку One UI 8 на базе Android 16. Судя по всему, обновление доберётся до владельцев устройств компании уже во второй половине 2025 года.

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