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Сериал Про это самое от ТНТ (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Про это самое» от ТНТ
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Уже 14 апреля стартует сериал «Про это самое». Комедийное шоу расскажет историю Мити, который после восьми лет учёбы в медицинском вузе возвращается в родное село Озёрное. Родные, друзья и все жители деревни оказываются в шоке, когда узнают, что, Митя занимается… сексологией. Для консервативного села это настоящий шок. Отец в гневе, соседи в ужасе, клиенты – в дефиците. Но Митя не сдаётся. Он знает, что может помочь людям, которые поколениями избегали разговоров о сексе, семейных отношениях и телесных границах.

Первый сезон «Про это самое» составят 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 24 апреля.

Расписание выхода сериала «Про это самое» от ТНТ

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 апреля
2-я серия14 апреля
3-я серия15 апреля
4-я серия15 апреля
5-я серия16 апреля
6-я серия16 апреля
7-я серия17 апреля
8-я серия17 апреля
9-я серия21 апреля
10-я серия21 апреля
11-я серия22 апреля
12-я серия22 апреля
13-я серия23 апреля
14-я серия23 апреля
15-я серия24 апреля
16-я серия24 апреля
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