Уже 14 апреля стартует сериал «Про это самое». Комедийное шоу расскажет историю Мити, который после восьми лет учёбы в медицинском вузе возвращается в родное село Озёрное. Родные, друзья и все жители деревни оказываются в шоке, когда узнают, что, Митя занимается… сексологией. Для консервативного села это настоящий шок. Отец в гневе, соседи в ужасе, клиенты – в дефиците. Но Митя не сдаётся. Он знает, что может помочь людям, которые поколениями избегали разговоров о сексе, семейных отношениях и телесных границах.
Первый сезон «Про это самое» составят 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 24 апреля.
Расписание выхода сериала «Про это самое» от ТНТ
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|14 апреля
|2-я серия
|14 апреля
|3-я серия
|15 апреля
|4-я серия
|15 апреля
|5-я серия
|16 апреля
|6-я серия
|16 апреля
|7-я серия
|17 апреля
|8-я серия
|17 апреля
|9-я серия
|21 апреля
|10-я серия
|21 апреля
|11-я серия
|22 апреля
|12-я серия
|22 апреля
|13-я серия
|23 апреля
|14-я серия
|23 апреля
|15-я серия
|24 апреля
|16-я серия
|24 апреля