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Сериал Гарри Поттер: кто сыграет Снейпа, Дамблдора, Хагрида, Макгонагалл и Филча

Стало известно, кто сыграет Снейпа, Хагрида и других героев в сериале «Гарри Поттер»
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Компания HBO раскрыла частичный актёрский состав будущего сериала «Гарри Поттер». Как ранее сообщали зарубежные СМИ, второстепенные роли достались в основном известным британским актёрам.

Что касается главных ролей, то в HBO пока не готовы назвать исполнителей Гарри, Рона и Гермионы.

Альбус Дамблдор — Джон Литгоу

Фото: Focus Features

Минерва Макгонагалл — Джанет Мактир

Фото: Netflix

Северус Снейп — Паапа Эссьеду

Фото: NBC Universal

Рубеус Хагрид — Ник Фрост

Фото: Amazon

Аргус Филч — Пол Уайтхаус

Фото: BBC

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.

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