Стало известно, кто сыграет Снейпа, Хагрида и других героев в сериале «Гарри Поттер»
Компания HBO раскрыла частичный актёрский состав будущего сериала «Гарри Поттер». Как ранее сообщали зарубежные СМИ, второстепенные роли достались в основном известным британским актёрам.
Что касается главных ролей, то в HBO пока не готовы назвать исполнителей Гарри, Рона и Гермионы.
Альбус Дамблдор — Джон Литгоу
Фото: Focus Features
Минерва Макгонагалл — Джанет Мактир
Фото: Netflix
Северус Снейп — Паапа Эссьеду
Фото: NBC Universal
Рубеус Хагрид — Ник Фрост
Фото: Amazon
Аргус Филч — Пол Уайтхаус
Фото: BBC
Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.
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