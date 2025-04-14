Система A-Life, моды и устранение багов: детали поддержки S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2025 году

Студия GSC Game World поделилась планами на дальнейшие обновления S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики опубликовали дорожную карту проекта с апдейтами до конца 2025 года.

Так, в ближайшее время второй «Сталкер» получит бета-инструментарий Mod SDK, который будет совместим с Мастерской Steam и платформой Mod.io. Следующим большим обновлением станет доработанная система A-Life, благодаря которой персонажи смогут прятаться за укрытиями, будут иметь ограниченное количество гранат, а мутанты научатся реагировать на различные угрозы.

Фото: GSC Game World

До конца 2025-го в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавят расширенный инвентарь для главного героя, поддержку ультрашироких мониторов, два новых вида оружия и различные исправления. Точные даты релиза апдейтов в GSC Game World назовут отдельно.