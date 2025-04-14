Корейский мультфильм «Царь царей» выйдет в России 15 мая — дублированный трейлер

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила русский трейлер мультфильма «Царь царей». Корейский анимационный проект по мотивам повести Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» выйдет в кинотеатрах России уже 15 мая.

Видео доступно во VK-группе «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

События мультфильма расскажут об отце, который раскрывает своему сыну величайшую историю мира, и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим его жизнь. Благодаря яркому воображению мальчик погружается в увлекательный мир чудес, который откроет для него непреходящую силу надежды и любви.

Главные роли в проекте озвучили голливудские звёзды: Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Ума Турман («Убить Билла»), Кеннет Брана («Довод»), Оскар Айзек («Дюна»), Марк Хэмилл («Звёздные войны») и другие артисты.