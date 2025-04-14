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Результаты ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 — PARIVISION стала чемпионом турнира в США

PARIVISION победила Team Spirit в российском финале ESL One Raleigh 2025 по «Доте»
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Российская команда PARIVISION стала чемпионом престижного турнира ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн, который завершился этой ночью в США.

В гранд-финале коллектив Дукалиса и Сатаника победил другую отечественную пятёрку — Team Spirit. Это первый финал за 10 лет, в котором выступили сразу две команды из Восточной Европы.

Dota 2. ESL One Raleigh 2024 . Гранд-финал
13 апреля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 3
PARIVISION

BetBoom Team, ещё один российский коллектив, занял четвёртое место.

Итоги ESL One Raleigh 2025 по Dota 2:

  • победитель — PARIVISION (Россия), выигрыш $ 290 тыс.;
  • 2-е место — Team Spirit (Россия), $ 165 тыс.;
  • 3-е место — Tundra Esports (Европа), $ 127,5 тыс.;
  • 4-е место — BetBoom Team (Россия), $ 92,5 тыс.;
  • 5-6-е место — Team Liquid (Швеция) и Team Falcons (Ближний Восток), по $ 60 тыс.;
  • 7-8-е место — AVULUS (Европа) и Nigma Galaxy (Ливан), по $ 42,5 тыс.;
  • 9-10-е место — Shopify Rebellion (Северная Америка) и Team Tidebound (Китай), по $ 35 тыс.;
  • 11-12-е место — Talon Esports (Юго-Восточная Азия) и HEROIC (Южная Америка), по $ 25 тыс.
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