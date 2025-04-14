PARIVISION победила Team Spirit в российском финале ESL One Raleigh 2025 по «Доте»

Российская команда PARIVISION стала чемпионом престижного турнира ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн, который завершился этой ночью в США.

В гранд-финале коллектив Дукалиса и Сатаника победил другую отечественную пятёрку — Team Spirit. Это первый финал за 10 лет, в котором выступили сразу две команды из Восточной Европы.

BetBoom Team, ещё один российский коллектив, занял четвёртое место.

Итоги ESL One Raleigh 2025 по Dota 2:

победитель — PARIVISION (Россия), выигрыш $ 290 тыс.;

2-е место — Team Spirit (Россия), $ 165 тыс.;

3-е место — Tundra Esports (Европа), $ 127,5 тыс.;

4-е место — BetBoom Team (Россия), $ 92,5 тыс .;

.; 5-6-е место — Team Liquid (Швеция) и Team Falcons (Ближний Восток), по $ 60 тыс.;

7-8-е место — AVULUS (Европа) и Nigma Galaxy (Ливан), по $ 42,5 тыс.;

9-10-е место — Shopify Rebellion (Северная Америка) и Team Tidebound (Китай), по $ 35 тыс.;

11-12-е место — Talon Esports (Юго-Восточная Азия) и HEROIC (Южная Америка), по $ 25 тыс.