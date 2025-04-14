Илья m0NESY Осипов перешёл из G2 в Falcons
Ближневосточный киберспортивный клуб Team Falcons официально представил 19-летнего российского снайпера Илью m0NESY Осипова в качестве нового игрока состава по Counter-Strike 2.
Монеси покинет G2 и воссоединится с Николой NiKo Ковачем, который проделал такой же путь в январе.
Мы снова в одной команде, и я знаю — всё придёт, когда заслужим. Главное — оставаться стабильным, верить и работать над собой, строить основу внутри команды, чтобы всем было комфортно. И тогда всё сложится. Мы хорошо понимаем друг друга в игре, и вообще — в жизни мы очень близки.
В составе Falcons Осипов заменит другого российского снайпера, Абдула degster Гасанова.
Новый состав Team Falcons по CS 2
- Эмиль Magisk Рейф
- Никола NiKo Ковач
- Рене TeSeS Мадсен
- Дамьян Kyxsan Стоилковски
- Илья m0NESY Осипов
В этом варианте ростер сыграет на чемпионате мира BLAST.tv Austin Major 2025 в июне.
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