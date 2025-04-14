В Москве завершился финал Школьной лиги по киберспорту

На выходных в столичном комплексе «VK Play Арена» прошёл финал VIII сезона Школьной лиги. Победу в общем зачёте одержала команда лицея №11 из Ростовской области. Призовой фонд турнира составил почти 1,5 млн рублей.

Турнир прошёл в формате Спартакиады: участники соревновались в Dota 2, «Мире танков», «Тетрисе», а также в электронных шахматах и поиске в интернете на время.

Призёры VIII сезона Школьной лиги по киберспорту

Победитель — Ростовская область, МАОУ «Лицей №11»

2-е место — Приморский край, МАОУ Лицей «Технический»

3-е место — Белгородская область, МБОУ «СОШ №2»

Всего в этом сезоне школьной лиги приняли участие 820 участников из 1009 школ и 77 регионов России.