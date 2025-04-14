Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Marvel Rivals добавят облик Доктора Стрэнджа из «Мультивселенной безумия»

В Marvel Rivals добавят облик Доктора Стрэнджа из «Мультивселенной безумия»
Комментарии

Разработчики из студии NetEase анонсировали пополнение в ассортименте предметов Marvel Rivals. Уже утром 18 апреля в игру добавят два новых облика: образ Стивена Стрэнджа из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и мистическую версию героини Пени Паркер.

Новые облики Пени Паркер и Стивена Стрэнджа в Marvel Rivals

Новые облики Пени Паркер и Стивена Стрэнджа в Marvel Rivals

Фото: NetEase

Судя по всему, оба скина будут платными — они появятся во внутриигровом магазине. Стоимость обликов пока не раскрывается.

Сейчас в Marvel Rivals проходит второй сезон поддержки — вместе с ним в игру добавили Эмму Фрост из Фантастической четвёрки. Во второй фазе сезона также появится злодей Альтрон в виде персонажа поддержки — это случится уже 30 мая.

Материалы по теме
Альтрон появится в Marvel Rivals 30 мая — он будет героем поддержки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android