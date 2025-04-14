В Marvel Rivals добавят облик Доктора Стрэнджа из «Мультивселенной безумия»

Разработчики из студии NetEase анонсировали пополнение в ассортименте предметов Marvel Rivals. Уже утром 18 апреля в игру добавят два новых облика: образ Стивена Стрэнджа из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и мистическую версию героини Пени Паркер.

Новые облики Пени Паркер и Стивена Стрэнджа в Marvel Rivals Фото: NetEase

Судя по всему, оба скина будут платными — они появятся во внутриигровом магазине. Стоимость обликов пока не раскрывается.

Сейчас в Marvel Rivals проходит второй сезон поддержки — вместе с ним в игру добавили Эмму Фрост из Фантастической четвёрки. Во второй фазе сезона также появится злодей Альтрон в виде персонажа поддержки — это случится уже 30 мая.