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Русская озвучка для Alan Wake 2 от GamesVoice выйдет 17 апреля

Русская озвучка для Alan Wake 2 от GamesVoice выйдет 17 апреля
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Команда GamesVoice раскрыла точную дату выхода русского дубляжа для Alan Wake 2. Культовый хоррор от финской студии Remedy можно будет пройти с русской озвучкой уже 17 апреля — локализация выйдет полностью бесплатно.

Видео доступно в группе GamesVoice во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат GamesVoice/Remedy.

Так, в русском дубляже полностью переозвучили оригинальные голоса — речь идёт как о самой Alan Wake 2, так и о дополнениях для неё, а также важных для сюжета музыкальных композициях. Всего над русской озвучкой трудились около года, за это время в ней поучаствовали 92 актёра.

Alan Wake 2 вышла осенью 2023 года и получила очень высокие оценки от критиков и обычных игроков. За это время проект разошёлся тиражом в 2 млн копий — хоррор окупился и уже приносит разработчикам прибыль.

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