Стартовал комедийный сериал «Про это самое» про жизнь сексолога в деревне

14 апреля стартовал сериал «Про это самое» — новый проект телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатра Premier. Для просмотра уже доступны первые два эпизода.

Видео доступно во VK-группе «Все трейлеры». Права на видео принадлежат ТНТ.

«Про это самое» рассказывает историю Мити, который после учёбы в медицинском вузе возвращается в родное село Озёрное. Родные, друзья и все жители деревни оказываются в шоке, когда узнают, что, Митя занимается… сексологией. Отец в гневе, соседи в ужасе, клиенты – в дефиците. Но Митя не сдаётся. Он знает, что может помочь людям, которые поколениями избегали разговоров о сексе, семейных отношениях и телесных границах.

Главные роли в сериале сыграли Денис Власенко («Волшебник Изумрудного города»), Инга Оболдина («Мистер Нокаут»), Олег Гаас («Шифр»), Александр Ильин («Граффити») и другие актёры. Режиссёром выступил Евгений Абызов («Мамы»).