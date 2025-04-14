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«Minecraft в кино» выложили на YouTube: фильм можно посмотреть за 10 секунд

«Minecraft в кино» выложили на YouTube: фильм можно посмотреть за 10 секунд
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Авторы YouTube-канала 2WeekPhase опубликовали полноценный фильм «Minecraft в кино» в отдельном ролике. Подвох заключается в том, что ленту выложили в формате 10-секундного вертикального ролика Shorts, ускоренного в сотни раз.

Видео доступно на YouTube-канале 2WeekPhase. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Таким образом, чисто технически авторы ролика избежали нарушения авторских прав — они опубликовали всего лишь 10 секунд из ленты. В комментариях пользователи шутят, что впервые посмотрели фильм так быстро, однако в некоторые моменты им «приходилось ставить воспроизведение на паузу, чтобы понять сюжет».

Премьера фильма «Minecraft в кино» состоялась 4 апреля, а 12-го числа комедия добралась и до России — неофициальными способами. Сборы ленты уже превысили $ 550 млн всего за 10 дней.

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