«Minecraft в кино» выложили на YouTube: фильм можно посмотреть за 10 секунд

Авторы YouTube-канала 2WeekPhase опубликовали полноценный фильм «Minecraft в кино» в отдельном ролике. Подвох заключается в том, что ленту выложили в формате 10-секундного вертикального ролика Shorts, ускоренного в сотни раз.

Видео доступно на YouTube-канале 2WeekPhase. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Таким образом, чисто технически авторы ролика избежали нарушения авторских прав — они опубликовали всего лишь 10 секунд из ленты. В комментариях пользователи шутят, что впервые посмотрели фильм так быстро, однако в некоторые моменты им «приходилось ставить воспроизведение на паузу, чтобы понять сюжет».

Премьера фильма «Minecraft в кино» состоялась 4 апреля, а 12-го числа комедия добралась и до России — неофициальными способами. Сборы ленты уже превысили $ 550 млн всего за 10 дней.