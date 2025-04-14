Falcons перевела российского снайпера Degster в запас — днём ранее он стал MVP топ-турнира

Киберспортивный клуб Team Falcons сообщил, что российский снайпер Абдул degster Гасанов покинет основной состав команды и будет переведён в запас.

Это произошло на следующий день после того, как коллектив выиграл топ-турнир PGL Bucharest 2025 в Румынии. Дегстер был признан лучшим игроком по итогам чемпионата.

Это решение было принято с трудом. Degster был важной частью нашего путешествия – игроком, который своей страстью и приверженностью давал большой импакт команде.

Решение связано с трансфером другого снайпера — 19-летнего Ильи m0NESY Осипова из G2 Esports. Именно Монеси будет представлять Team Falcons на ближайших турнирах, включая чемпионат мира BLAST.tv Austin Major 2025 в США. Где продолжит карьеру degster, пока неизвестно.