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Первые кадры ремейка «Войны супругов Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман

Первые кадры ремейка «Войны супругов Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман
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Издание Vanity Fair поделилось первыми кадрами ремейка фильма «Война супругов Роуз». Главные роли в ленте достались Бенедикту Камбербэтчу и Оливии Колман: их и можно увидеть на кадрах.

Первые кадры

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

В фильме Колман и Камбербэтч играют пару, живущую на калифорнийском побережье. Поначалу они очень сильно влюблены друг в друга, но по мере нарастания напряжения между ними они начинают всё больше и больше вредить друг другу.

Фильм снимает Джей Роуч («Остин Пауэрс»), премьера в кинотеатрах состоится 29 августа.

Оригинальный фильм с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер вышел в 1989 году и стал хитом. При бюджете в $ 50 млн картина собрала больше $ 150 млн.

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