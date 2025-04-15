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Появились тревожные кадры нового фильма ужасов Зака Креггера, режиссёра «Варвара»

Появились тревожные кадры нового фильма ужасов Зака Креггера, режиссёра «Варвара»
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Кинокомпания New Line Cinema опубликовала первые кадры нового фильма Зака Креггера, режиссёра «Варвара», под названием Weapons («Оружие»). Кадры получились жуткие и даже немного тревожные. Лента будет хоррором.

Кадры ленты

Фото: New Line Cinema

Фото: New Line Cinema

Фото: New Line Cinema

Фото: New Line Cinema

Фото: New Line Cinema

Фильм расскажет о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Замешаны ли в этом деле некие потусторонние силы или же речь про маньяка, узнаем в картине.

В хорроре сыграли Джош Бролин, Джулия Гарнер, Бенедикт Вонг, Олден Эренрайк. Weapons выйдет в зарубежный прокат 8 августа. Даты выхода в России пока нет.

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