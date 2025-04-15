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Второй сезон сериала «Одни из нас» стартовал с 5,3 млн зрителей — больше, чем у первого

Второй сезон сериала «Одни из нас» стартовал с 5,3 млн зрителей — больше, чем у первого
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По данным Nielsen и компании Warner Bros. Discovery, первую серию второго сезона сериала «Одни из нас» посмотрели 5,3 млн зрителей. Это на 13% больше, чем было на старте у первого сезона — количество его зрителей составило 4,7 млн.

Второй сезон сериала The Last of Us основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне, на который шоу уже продлили.

Вторая серия станет доступна 21 апреля, а третий эпизод выйдет 28-го числа. Финальную, седьмую серию можно будет увидеть 26 мая.

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