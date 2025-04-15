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Актриса Кейт Бланшетт всерьёз задумалась о завершении карьеры в кино

Актриса Кейт Бланшетт всерьёз задумалась о завершении карьеры в кино
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Актриса Кейт Бланшетт, известная по «Тору: Рагнарёк», «Властелину колец», «Кэрол» и другим лентам, заявила, что всерьёз задумывается о том, чтобы завершить карьеру в кино. Кейт хочет уделять больше времени близким и заняться чем-то другим в своей жизни.

По словам Бланшетт, она не любит давать различные интервью журналистам. А ещё Кейт считает себя очень скучной личностью, поскольку существуют другие, более яркие и интересные люди, чем она, считает актриса.

Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьёзно. Я хочу закончить с актёрством. Есть много других вещей, которые я хочу сделать со своей жизнью.

Пока актриса не заканчивает карьеру и продолжает сниматься в лентах, но долго ли это продлится? Вопрос времени.

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