Для Dark Souls вышел мод, позволяющий пройти игру в бесшовном кооперативе

Автор модификаций для Elden Ring и Dark Souls 3, позволяющих пройти игры в бесшовном кооперативе (без ограничений), выпустил схожий мод для оригинальной Dark Souls.

Благодаря моду геймеры могут пройти игру от начала до конца вместе с другом за одну игровую сессию. Сама сессия не прерывается даже в том случае, когда один из персонажей умирает и возрождается. Важно, что при кооперативной игре учитывается и баланс врагов: автор сделал их слабее, а других сильнее, чтобы было интереснее играть во время совместного прохождения.

Мод пока на стадии альфа-тестирования, поэтому в нём ожидаемо могут быть баги или прочие неполадки.