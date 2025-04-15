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Стартовали съёмки семейной комедии «Северное сияние» с Фёдором Добронравовым

Стартовали съёмки семейной комедии «Северное сияние» с Фёдором Добронравовым
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Компания Fenix Cinema при поддержке компании Vesta приступила к съёмкам семейной комедии «Северное сияние».

Фото со съёмок

Фото: Fenix Cinema

Фото: Fenix Cinema

Фото: Fenix Cinema

Фото: Fenix Cinema

Фото: Fenix Cinema

Сюжет посвящён изобретательной 13-летней девочке Лее, которая отправляется в путешествие из Анапы в Карелию в компании дедушки, чтобы найти отца, с которым не общалась много лет, и избежать переезда в Испанию с мамой и её новым мужчиной. А заодно исполнить мечту всей жизни любимого дедушки – увидеть северное сияние.

Режиссёром картины выступает Андрей Пантелеев. В ленте снялись Фёдор, Виктор и Варвара Добронравовы, Полина Казанцева, Татьяна Догилева, Александр Метёлкин, Алексей Онежен, Мария Арнаут и другие.

Кинотеатральный релиз картины запланирован на зиму 2025/2026 года.

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