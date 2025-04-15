Мультфильм «Царь царей» получил высочайшую оценку от зрителей — он выйдет и в России

Издание CinemaScore опубликовало рейтинг мультфильма «Царь царей», вышедшего в середине апреля в Европе и США. Корейский анимационный проект получил от зрителей сразу после сеанса среднюю оценку «А+» — это самый высокий балл, который может получить кинокартина.

Фото: CinemaScore

Так, за последние годы наивысший рейтинг получали в основном знаковые фильмы, добившиеся больших успехов. Среди них драма «Паразиты», выигравшая «Оскар», а также хитовые блокбастеры «Человек-паук: Нет пути домой» и «Топ Ган: Мэверик», которые суммарно заработали около $ 3,4 млрд в прокате.

«Царь царей» — это корейская экранизация повести Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». События мультфильма рассказывают об отце, который раскрывает своему сыну величайшую историю мира, и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим его жизнь. Благодаря яркому воображению мальчик погружается в увлекательный мир чудес, который откроет для него непреходящую силу надежды и любви.

Главные роли в проекте озвучили голливудские звёзды: Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Ума Турман («Убить Билла»), Кеннет Брана («Довод»), Оскар Айзек («Дюна»), Марк Хэмилл («Звёздные войны») и другие артисты.