Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился фрагмент из одной серии третьего сезона комедийного сериала «Два холма»

Появился фрагмент из одной серии третьего сезона комедийного сериала «Два холма»
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр START опубликовал тизер-сцену нового сезона комедийной антиутопии «Два холма». В ней герой Владимира Епифанцева принимает радикальное решение, выгоняя бывших Хранителей семени под руководством Клима из-под Купола.

В третьем сезоне «Двух холмов» к своим ролям вернулись Анна Снаткина, Пелагея Невзорова, Светлана Камынина, Филипп Бледный, Андрей Скороход и другие. Режиссёр третьего сезона — Сергей Малюгов.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Премьера первого сезона сериала «Два холма» состоялась весной 2022 года и показала лучший результат по просмотрам среди новых проектов на START. Второй сезон комедийной антиутопии вышел летом 2023-го.

Премьера новых серий состоится уже весной на START и «Кинопоиске», но точной даты пока нет.

Материалы по теме
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android