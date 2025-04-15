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Сериал Искусство соблазна от Иви (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода комедийного сериала «Искусство соблазна»
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Уже 18 апреля состоится премьера сериала «Искусство соблазна». Шоу расскажет о бизнесвумен Анфисе, преподавательнице Софии и многодетной матери Милене, которые решают отомстить всем мужчинам-обидчикам и открывают агентство по разоблачению неверных мужей. Успешный и прибыльный бизнес оказывается на грани уничтожения, когда влиятельный олигарх Дмитрий, уличённый в измене, распознаёт «развод» и решает мстить.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — все серии станут доступны в день премьеры 18 апреля в онлайн-кинотеатре «Иви».

Расписание выхода сериала «Искусство соблазна»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 апреля
2-я серия18 апреля
3-я серия18 апреля
4-я серия18 апреля
5-я серия18 апреля
6-я серия18 апреля
7-я серия18 апреля
8-я серия18 апреля
9-я серия18 апреля
10-я серия18 апреля
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