Расписание выхода комедийного сериала «Искусство соблазна»
Уже 18 апреля состоится премьера сериала «Искусство соблазна». Шоу расскажет о бизнесвумен Анфисе, преподавательнице Софии и многодетной матери Милене, которые решают отомстить всем мужчинам-обидчикам и открывают агентство по разоблачению неверных мужей. Успешный и прибыльный бизнес оказывается на грани уничтожения, когда влиятельный олигарх Дмитрий, уличённый в измене, распознаёт «развод» и решает мстить.
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — все серии станут доступны в день премьеры 18 апреля в онлайн-кинотеатре «Иви».
Расписание выхода сериала «Искусство соблазна»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 апреля
|2-я серия
|18 апреля
|3-я серия
|18 апреля
|4-я серия
|18 апреля
|5-я серия
|18 апреля
|6-я серия
|18 апреля
|7-я серия
|18 апреля
|8-я серия
|18 апреля
|9-я серия
|18 апреля
|10-я серия
|18 апреля
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